Оккупанты за сутки обстреляли Донецкую область, есть разрушения

Российская армия продолжает ежедневно атаковать населенные пункты Донецкой области. Так, за минувшие сутки россияне повредили жилые дома в пяти громадах. Об этом сообщил и.о главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.
«Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, информация о пострадавших не поступала», - отметил он.
По словам главы региона, на Донецком направлении в Кураховской громаде повреждены 4 многоэтажки в Курахово, обстреляны окрестности Дальнего. В Мариинской громаде под огнем Красногоровка, Новомихайловка и Максимилиановка.
Кроме того, на Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов и многоэтажка. В Соледарской громаде под обстрелами Раздолевка и Васюковка.
На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске, зафиксировано 4 обстрела Лиманской громады.
Напомним, в результате обстрелов Донецкой области со стороны российских оккупантов один человек в Переездном погиб.