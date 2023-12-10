Оккупанты за сутки обстреляли Донецкую область, есть разрушения

Оккупанты атаковали Донецкую область . Фото: Игорь Мороз

Российская армия продолжает ежедневно атаковать населенные пункты Донецкой области. Так, за минувшие сутки россияне повредили жилые дома в пяти громадах. Об этом сообщил и.о главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.



«Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, информация о пострадавших не поступала», - отметил он.



По словам главы региона, на Донецком направлении в Кураховской громаде повреждены 4 многоэтажки в Курахово, обстреляны окрестности Дальнего. В Мариинской громаде под огнем Красногоровка, Новомихайловка и Максимилиановка.



Кроме того, на Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов и многоэтажка. В Соледарской громаде под обстрелами Раздолевка и Васюковка.



На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске, зафиксировано 4 обстрела Лиманской громады.



Напомним, в результате обстрелов Донецкой области со стороны российских оккупантов один человек в Переездном погиб.