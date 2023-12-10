Окупанти за добу обстріляли Донецьку область, є руйнування

Окупанти атаували Донеччину. Фото: Ігор Мороз

Російська армія продовжує щоденно атакувати населені пункти Донецької області. Так, минулої доби росіяни пошкодили житлові будинки в п'яти громадах. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.



«Ніч на Донеччині пройшла відносно спокійно, інформація про постраждалих не надходила», — зазначив він.



За словами голови регіону, на Донецькому напрямку у Курахівській громаді пошкоджено 4 багатоповерхівки у Кураховому, обстріляно околиці Дальнього. У Мар'їнській громаді під вогнем Красногорівка, Новомихайлівка і Максимільянівка.



Крім того, на Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків і багатоповерхівка. У Соледарській громаді під обстрілами Роздолівка і Васюківка.



На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, зафіксовано 4 обстріли Лиманської громади.



Нагадаємо, внаслідок обстрілів Донецької області з боку російських окупантіводна людина у Переїзному загинула.