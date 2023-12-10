Ситуация на востоке сложная, оккупанты наступают по всему фронту — Сырский

Ситуация на востоке сложная. Фото: Александр Сырский

Командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский сообщил, что ситуация на востоке напряженная, российская армия продолжает атаковать позиции украинских военных. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.



«Оперативная ситуация на востоке Украины остается сложной, оккупанты не прекращают ведение наступательных действий по всему фронту», — отметил он.





По словам Сырского, вместе с командирами, держащими оборону на Восточном направлении, подробно была проанализирована обстановка, а также варианты дальнейших действий.



«Совместно приняли необходимые решения и приняли меры по обеспечению устойчивости нашей обороны, сохранению жизни наших воинов и рациональному использованию боеприпасов», — резюмировал он.



Напомним, украинские пограничники с помощью ударного дрона сожгли блиндаж и военную технику российских оккупантов вблизи Купянска Харьковской области.