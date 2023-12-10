Ситуація на сході складна, окупанти наступають по всьому фронту — Сирський

Ситуація Сході складна. Фото: Олександр Сирський

Командувач Східного угрупування військ Олександр Сирський повідомив, що ситуація на сході напружена, російська армія продовжує атакувати позиції українських військових. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.



«Оперативна ситуація на сході України залишається складною, окупанти не припиняють ведення наступальних дій по всьому фронту», — зазначив він.





За словами Сирського, разом з командирами, які тримають оборону на східному напрямку, докладно було проаналізовано обстановку, а також варіанти подальших дій.



«Спільно прийняли необхідні рішення та вжили заходи для забезпечення стійкості нашої оборони, збереження життя наших воїнів та раціонального використання боєприпасів», — резюмував він.



Нагадаємо, українські прикордонники за допомогою ударного дрона спалили бліндаж та військову техніку російських окупантів поблизу Куп'янська Харківської області.