Север Донецкой области остался без света: в ОВА назвали причину

В Донецкой области возникли проблемы с электричеством из-за срабатывания автоматики защиты на Славянской ТЭС. Об этом сообщил и.о. начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.



«Из-за чего обесточены электросети 110кВ и 330 кВ. Без электроснабжения населенные пункты северной части области», — отметил он.



По данным Мороза, специалисты ДТЭК совместно со Славянской ТЭС выясняют причины срабатывания автоматики защиты.



«После определения причин, работа сети будет восстановлена, или запитана по другой схеме», — резюмировал он.



Напомним, в Краматорске Донецкой области 10 декабря частично пропало электричество.