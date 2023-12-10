Північ Донецької області залишилася без світла: в ОВА назвали причину

На Донеччині виникли проблеми з електрикою через спрацювання автоматики захисту на Слов'янській ТЕС. Про це повідомив в.о. начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігоря Мороза.



«Через що знеструмлено електромережі 110кВ та 330 кВ. Без електропостачання населені пункти північної частини області», — зазначив він.



За даними Мороза, фахівці ДТЕК спільно з Слов'янської ТЕС зʼясовують причини спрацювання автоматики захисту.



«фахівці ДТЕК спільно з Слов'янської ТЕС зʼясовують причини спрацювання автоматики захисту», — резюмував він.



Нагадаємо, у Краматорську Донецької області 10 грудня частково зникла електрика.