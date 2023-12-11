Ташева назвала число мобилизованных Россией жителей Крыма

По словам постоянного представителя Президента Украины в АР Крым Тамилы Ташевой, статистика, касающаяся мобилизации мужчин на полуострове, является «закрытой информацией», но это десятки тысяч крымчан. Об этом пишет издание «Крым.Реалии».



С 2022 года в армию РФ призвали, как утверждает она, десятки тысяч человек.



«Мы пытаемся следить через дополнительные источники. Например, это выделение земельных участков тем, кто пошел на контрактную службу. Или по количеству похорон. Сложно сказать однозначно, но это десятки тысяч людей, мобилизованных за весь период полномасштабного вторжения, но далеко не о всех известно», – рассказала Ташева.



Она также отметила, что с 2014 года в Крыму на срочную службу было призвано около 40 тысяч человек. Напомним, на территории завода железобетонных изделий во временно оккупированной Феодосии произошел пожар.