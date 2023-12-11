Ташева назвала кількість мобілізованих Росією жителів Криму

За словами постійного представника Президента України в АР Крим Таміли Ташевої, статистика щодо мобілізації чоловіків на півострові є «закритою інформацією», але це десятки тисяч кримчан. Про це пише видання «Крим.Реалії».



З 2022 року до армії РФ призвали, як стверджує вона, десятки тисяч людей.



«Ми намагаємось стежити через додаткові джерела. Наприклад, це виділення земельних ділянок тим, хто пішов на контрактну службу. Або за кількістю похорон. Важко сказати однозначно, але це десятки тисяч людей, мобілізованих за весь період повномасштабного вторгнення, але не про всіх відомо», – розповіла Ташева.



Вона також зазначила, що з 2014 року в Криму на строкову службу було призвано близько 40 тисяч осіб. Нагадаємо, на території заводу залізобетонних виробів у тимчасово окупованій Феодосії сталася пожежа.