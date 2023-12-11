«єВідновлення»: заявление на получение помощи теперь можно подать через ЦНАП или нотариусы

Заявление на получение помощи по программе «єВідновлення» теперь можно подать через ЦНАП или нотариусов.Об этом сообщает Министерство восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Заявление может подать, как лично так и через уполномоченного представителя. Ранее украинцы могли подать заявление на получение денежной помощи только через приложение Действия.

Для подачи заявления необходимо:

— обратиться в ЦНАП или нотариус, имея только идентификационный код, паспорт и электронную почту;

— в случае наличия льготной категории — предоставить документ, подтверждающий ее;

— если заявление представляет уполномоченное лицо — должна быть доверенность на выполнение сделки.

В Минновновления отмечают, что для подачи заявления право собственности на жилье, должно обязательно быть зарегистрированным в Государственном реестре вещных прав.