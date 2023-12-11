«єВідновлення»: заяву на отримання допомоги тепер можна подати через ЦНАП чи нотаріуси

Заяву на отримання допомоги за програмою «ЄВідновлення» тепер можна подати через ЦНАП чи нотаріусів. Про це повідомляє Міністерство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Заява може подати як особисто, так і через уповноваженого представника. Раніше українці могли подати заяву на отримання грошової допомоги лише через додаток Дії.

Для подання заяви необхідно:

— звернутися до ЦНАПу або нотаріуса, маючи лише ідентифікаційний код, паспорт та електронну пошту;

- у разі наявності пільгової категорії - надати документ, що підтверджує її;

— якщо заяву подає уповноважена особа — має бути довіреність на виконання угоди.

У Мінновновленні зазначають, що для подання заяви право власності на житло має обов'язково бути зареєстрованим у Державному реєстрі речових прав.