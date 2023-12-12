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Российский «военкор» нарушил стандарты журналистики: помог оккупанту донести пулемет на фронте

12 декабря 2023, 11:30

Российский «военкор» нарушил стандарты журналистики: помог оккупанту донести пулемет на фронте

Корреспондент канала «Россия 1» помогает нести пулемет на фронте. Кадр видео Корреспондент канала «Россия 1» помогает нести пулемет на фронте. Кадр видео

Российский корреспондент пропагандистского телеканала «Россия 1» Сергей Зенин в очередной раз нарушил стандарты журналистики. Во время своего сюжета помог солдату российских войск донести пулемет на передовой. Об этом сообщают Новости Донбасса.

Это не первый случай, когда Зенин принимает участие в боевых действиях против Украины. До этого он уже заряжал «Град».

Инцидент произошел на временно оккупированной территории Донецкой области.

«Говорят, не журналистское это дело. Но как своим парням не помочь?. Тем более, пулемет танковый», — отметил Зенин.

Видео показали в программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым» 10 декабря.

Напомним, российский Z-военкор поучаствовал в обстреле Украины в Луганской области. Сюжет с участием Сергея Зенина в боевых действиях опубликовал российский телеканал «Россия 1».

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