Російський «воєнкор» порушив стандарти журналістики: допоміг окупанту донести кулемет на фронті

Кореспондент каналу «Росія 1» допомагає нести кулемет на фронті. Кадр з відео

Російський кореспондент пропагандистського телеканалу «Росія 1» Сергій Зенін вкотре порушив стандарти журналістики. Під час свого сюжету допоміг солдату російстьких військ донести кулемет до передової. Про це повідомляють Новини Донбасу.



Це не перший випадок, коли Зенін бере участь у бойових діях проти України. До цього він уже заряджав «Град».



Інцидент трапився на тимчасово окупованій території Донецької області.



«Кажуть, не журналістська ця справа. Але як своїм хлопцям не допомогти? Тим більше, кулемет танковий», — зазначив Зенін.

Російський «воєнкор» допоміг солдату донести кулемет на фронті. До цього він вже заряджав «Град»https://t.co/pbrj2zWTQT pic.twitter.com/GXIlXrwcXw — Новини Донбасу (@novostidnua) December 12, 2023

Відео показали у програмі «Вести недели с Дмитрием Киселевым» 10 грудня.



Нагадаємо, російський Z-воєнкор взяв участь в обстрілі України в Луганській області. Сюжет за участю Сергія Зеніна у бойових діях опублікував російський телеканал «Росія 1».