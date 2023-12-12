Из-за проблем в Kyivstar за связью предложили обращаться в полицию или спасателям

Министр внутренних дел Игорь Клименко призвал обращаться жителей, которые испытывают проблемы со связью в полицейские пункты и службы ГСЧС. Информация об этом появилась в телеграм-канале МВД.



«Сегодня у оператора связи Kyivstar произошел масштабный сбой. Поэтому у многих абонентов отсутствует мобильная связь и Интернет-сеть. Если вам нужна срочная помощь – связаться с родными или вызвать экстренные службы – обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть», — отметили в МВД.



Также в ведомстве добавили, что украинцы могут попросить о помощи нацгвардейцев, полицейских и пограничников, которые несут службу в населенных пунктах и на автодорогах.



В пунктах Несокрушимости, развернутых на базе подразделений, есть возможность воспользоваться Wi-Fi.



Напомним, сегодня утром, 12 декабря, с самого утра в службу технической поддержки мобильного оператора Kyivstar стали поступать жалобы от клиентов с просьбой восстановить доступ к сети интернет, а также возобновить связь.





