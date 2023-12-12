Через проблеми у Kyivstar за зв'язком запропонували звертатися до поліції чи рятувальників

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко закликав звертатися мешканців, які мають проблеми зі зв'язком до пунктів поліції та служби ДСНС. Інформація про це з'явилася у телеграм-каналі МВС.



«Сьогодні в оператора зв'язку Kyivstar стався масштабний збій. Тому у багатьох абонентів відсутній мобільний зв'язок та Інтернет-мережа. Якщо вам потрібна термінова допомога – зв'язатися з рідними чи викликати екстрені служби – зверніться до найближчого управління поліції чи пожежно-рятувальної частини», — зазначили в МВС.



Також у відомстві додали, що українці можуть попросити про допомогу нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автошляхах.



У пунктах незламності, розгорнутих на базі підрозділів, є можливість скористатися Wi-Fi.



Нагадаємо, сьогодні вранці, 12 грудня, з самого ранку до служби технічної підтримки мобільного оператора Kyivstar почали надходити скарги від клієнтів із проханням відновити доступ до мережі інтернет, а також відновити зв'язок.





