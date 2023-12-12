На оккупированной территории Луганщины подавляющее большинство многоквартирных домов без отопления

На временно оккупированных территориях Луганской области люди замерзают без отопления. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.



В частности, в регионе уже фиксируются смертельные случаи. Причиной является конфликт между так называемым государственным предприятием «Луганскгаз» и оккупационной администрацией, которая якобы не выплачивает деньги за потребленное голубое топливо.



Обе стороны игнорируют проблемы людей и фактически занимаются борьбой за влияние в регионе при поддержке завезенных российских силовиков.



Напомним, более 100 тысяч абонентов в так называемой «ЛНР» остались без электроснабжения в результате непогоды.