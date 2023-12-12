На окупованій території Луганщини переважна більшість багатоквартирних будинків без опалення

На тимчасово окупованих територіях на Луганщині люди замерзають без опалення. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зокрема у регіоні вже фіксуються смертельні випадки. Причиною є конфлікт між так званим державним підприємством «Луганськгаз» та окупаційною адміністрацією, яка нібито не виплачує гроші за спожите блакитне паливо.
Обидві сторони ігнорують проблеми людей і фактично борються за вплив у регіоні за підтримки завезених російських силовиків.
Нагадаємо, понад 100 тисяч абонентів у так званій ЛНР залишилися без електропостачання внаслідок негоди.