На окупованій території Луганщини переважна більшість багатоквартирних будинків без опалення

На тимчасово окупованих територіях на Луганщині люди замерзають без опалення. Про це повідомляє Центр національного спротиву.



Зокрема у регіоні вже фіксуються смертельні випадки. Причиною є конфлікт між так званим державним підприємством «Луганськгаз» та окупаційною адміністрацією, яка нібито не виплачує гроші за спожите блакитне паливо.



Обидві сторони ігнорують проблеми людей і фактично борються за вплив у регіоні за підтримки завезених російських силовиків.



Нагадаємо, понад 100 тисяч абонентів у так званій ЛНР залишилися без електропостачання внаслідок негоди.