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Зеленский встретился с Джо Байденом

12 декабря 2023, 21:13

Зеленский встретился с Джо Байденом

Сегодня, 12 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где запланированы переговоры с американским лидером Джо Байденом. Опубликовано видео прибытия Зеленского в Белый дом.

Накануне президент Украины встретился с лидером демократического большинства в Сенате Чак Шумер и лидером республиканского меньшинства Митч Макконнелл. Первую встречу Зеленский провел с сенаторами. Также президент Украины должен встретился со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Визит Зеленского в США, что известно:

11 декабря президент Украины начал свой визит в Соединенные Штаты Америки. Туда он отправился после визита на инаугурацию новоизбранного президента Аргентины.

Американская сторона сообщила, что Байден пригласил Зеленского в Белый дом во вторник, 12 декабря. Он планирует подчеркнуть, что США обязались поддерживать народ Украины в защите от российской агрессии.

 

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