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Зеленський прибув до Білого дому, де зустрінеться Байденом

12 грудня 2023, 21:13

Зеленський прибув до Білого дому, де зустрінеться Байденом

Сьогодні, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув у Білий дім, де у нього заплановані переговори з американським лідером Джо Байденом. Опублікувано відео прибуття Зеленського у Білий дім.

Раніше президент України зустрівся з лідером демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер та лідером республіканської меншини Мітч Макконнелл. Першу зустріч Зеленський провів із сенаторами. Також президент України має зустрітися зі спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Візит Зеленського до США, що відомо:

11 грудня президент України розпочав свій візит до Сполучених Штатів Америки. Туди він вирушив після візиту на інавгурацію новообраного президента Аргентини.

Американська сторона повідомила, що Байден запросив Зеленського до Білого дому у вівторок, 12 грудня. Він планує наголосити, що США зобов'язалися підтримувати народ України у захисті від російської агресії.

 

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