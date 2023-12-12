Байден встретился с Зеленским, и сообщил о новом пакете военной помощи на 200 млн долларов

Встреча Зеленского и Байдена в Белом доме Фото: CNN

Президент Украины Владимир Зеленский, во вторник 12 декабря, встретился в Белом доме с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает CNN.

Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским объявил, что подписал указ о выделении военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.

«Я только что подписал решение о выделении еще 200 миллионов долларов (военной помощи. – Ред.) путем списания имущества Министерства обороны для Украины. Они придут быстро», — сказал Байден перед началом двусторонних переговоров с Зеленским.

Байден не уточнил, что входит в новый пакет помощи.