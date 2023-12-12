Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Байден зустрівся з Зеленським, і повідомив про новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів

12 грудня 2023, 22:39

Байден зустрівся з Зеленським, і повідомив про новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів

Зустріч Зеленського та Байдена Фото: CNN Зустріч Зеленського та Байдена Фото: CNN

Президент України Володимир Зеленський, у вівторок 12 грудня, зустрівся у Білому домі із президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє CNN.

Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським оголосив, що підписав указ про виділення військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів.

«Я щойно підписав рішення про виділення ще 200 мільйонів доларів (військової допомоги. – Ред.) шляхом списання майна Міністерства оборони для України. Вони прийдуть швидко», - сказав Байден перед початком двосторонніх переговорів із Зеленським.

Байден не уточнив, що входить до нового пакету допомоги.

Читайте також:

Посилення ППО та спільне виробництво зброї: що Зеленський обговорював із конгресменами-демократами

 

ТЕГИ

Місця
США
Люди
Зеленський Байден
Події
Допомога Україні зустріч у Білому домі

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:05
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 грудня
11:30
Російський «воєнкор» порушив стандарти журналістики: допоміг окупанту донести кулемет на фронті
09:47
«ДНР»: внаслідок обстрілу окупованого Донецька постраждав чоловік
08:22
Вночі РФ атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами
23:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 11 грудня
14:53
Окупанти планують відбирати земельні ділянки українців на окупованих територіях
13:41
Завозять агітаторів та глушать зв`язок. Росіяни розпочали підготовку до виборів на окупованих територіях України
13:05
«ДНР»: в окупованому Донецьку сталася пожежа, загинув чоловік
20:43
Шість людей постраждали в окупованому Донецьку внаслідок скидання снарядів із БПЛА
16:59
В окупованій Макіївці почалася сильна пожежа після обстрілу
15:57
Окупанти вдарили по Херсону, є поранені
15:15
Через обстріл РФ у Запорізькій області загинула жінка
14:27
Україна закликала засудити намір Росії провести президентські вибори на окупованих територіях
12:17
Російський безпілотник атакував Берислав, є загиблий та поранений — ОВА
11:48
Окупанти захопили об'єкт інфраструктури в Авдіївці — ISW
10:33
У Запорізькій області через обстріл загинула жінка — ОВА
09:20
З нового року українцям в окупації відмовлятимуть у медичній допомозі — ЦНС
08:50
Окупанти за добу здійснили 28 ракетних та 27 авіаударів — Генштаб
00:12
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 8 грудня
20:20
Маріуполь: Військові злочини Росії у розповідях очевидців ►
усі новини
23:05
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 грудня
23:03
Умєров та Залужний відвідали позиції військових на Східному напрямку
22:39
Байден зустрівся з Зеленським, і повідомив про новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів
22:24
Збували наркотики у прифронтовому місті: на Донеччині затримали зловмисників
22:12
Зеленський заявив, що хоче «швидше працювати із замороженими російськими активами», а це понад 300 мільярдів доларів — ЗМІ
21:43
Посилення ППО та спільне виробництво зброї: що Зеленський обговорював з конгресменами-демократами
21:13
Зеленський прибув до Білого дому, де зустрінеться Байденом
20:43
Психологічна допомога для ВПО: у Львівській області розробили онлайн-карту з адресами центрів підтримки
20:09
У Краматорську не працює вуличне освітлення
19:26
У Покровську в екстреному порядку відкрили усі пункти незламності
18:46
Зеленський зустрівся із сенаторами США
17:53
Кабінет міністрів погодив призначення нового начальника Донецької ОВА
17:20
Азербайджан надіслав Україні третю чергу енергетичної допомоги
17:05
WSJ: Європа практично беззахисна перед Путіним
16:43
«Українські захисники перебувають в активній обороні»: у ЗСУ розповіли, як відбили терикон у межах Горлівки
16:35
Відповідь за Kyivstar: ГУР зламало федеральну податкову службу РФ
15:57
Данілов розповів про зміни у сфері мобілізації в Україні: деталі
15:45
У Києві видали ще 20 ордерів на тимчасове житло для ВПО
15:21
Війна матиме наслідки для багатьох поколінь: ООН опублікувала доповідь про ситуацію в Україні
15:15
Технічний збій у Kyivstar спровокувала хакерська атака РФ
усі новини
ВІДЕО
Українські військові на териконі на околиці Горлівки. Кадр відео ЗСУ відновили контроль над териконом на околиці Горлівки
12 грудня, 13:50
Кореспондент каналу «Росія 1» допомагає нести кулемет на фронті. Кадр з відео Російський «воєнкор» порушив стандарти журналістики: допоміг окупанту донести кулемет на фронті
12 грудня, 11:30
У Макіївці після обстрілу горить, ймовірно, нафтобаза. Фото: скріншот відео В окупованій Макіївці почалася сильна пожежа після обстрілу
09 грудня, 16:59
Маріуполь: Військові злочини Росії у розповідях очевидців ► Маріуполь: Військові злочини Росії у розповідях очевидців ►
08 грудня, 20:20
Володимир Путін підтвердив намір переобратися президентом РФ. Фото: пресслужба презідента РФ Володимир Путін сьогодні оголосив про участь у президентських виборах
08 грудня, 13:56
Затримання Володимира Кабація. Кадр з відео В окупованому Донецьку ФСБ затримала гендиректора концерну «Залізниці Донбасу»
08 грудня, 10:50
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама