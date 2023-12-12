Байден зустрівся з Зеленським, і повідомив про новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів

Зустріч Зеленського та Байдена Фото: CNN

Президент України Володимир Зеленський, у вівторок 12 грудня, зустрівся у Білому домі із президентом США Джо Байденом. Про це повідомляє CNN.

Джо Байден під час зустрічі з Володимиром Зеленським оголосив, що підписав указ про виділення військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів.

«Я щойно підписав рішення про виділення ще 200 мільйонів доларів (військової допомоги. – Ред.) шляхом списання майна Міністерства оборони для України. Вони прийдуть швидко», - сказав Байден перед початком двосторонніх переговорів із Зеленським.

Байден не уточнив, що входить до нового пакету допомоги.