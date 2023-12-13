«Шахтер» сыграет в Лиге Европы после проигрыша «Порту»

Донецкий «Шахтер» проиграл португальскому «Порту» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч в Португалии завершился со счетом 5:3.



За «Порту» дважды отличился Галено на 10 и 43-й минутах, Мехди Тареми на 62-й минуте, Пепе на 75-й и Франсишку Консейсау на 82-й минуте.



За «Шахтер» голы забивали Даниил Сикан на 30-й минуте, Стивен Эуштакиу (автогол на 72-й минуте), Эгиналду на 88-й минуте.



Таким образом, «Шахтер» занял третье место в группе, что позволит «горнякам» выступить в Лиге Европы. Своего соперника по стыковым матчам украинский клуб узнает во время жеребьевки 18 декабря.