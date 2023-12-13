«Шахтар» зіграє у Лізі Європи після програшу «Порту»

Донецький «Шахтар» програв португальському «Порту» в шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Матч у Португалії завершився з рахунком 5:3.



За «Порту» двічі відзначився Галено на 10 і 43-й хвилині, Мехді Таремі на 62-й хвилині, Пепе на 75-й та Франсішку Консейсау на 82-й хвилині.



За «Шахтар» голи забивали Данило Сікан на 30-й хвилині, Стівен Еуштакіу (автогол на 72-й хвилині), Егіналду на 88-й хвилині.



Таким чином, «Шахтар» посів третє місце у групі, що дозволить «гірникам» виступити у Лізі Європи. Свого суперника по стикових матчах український клуб дізнається під час жеребкування 18 грудня.