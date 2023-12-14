Обстрел Донецка: прилет по зданию в районе цирка «Космос», есть жертвы

Последствия обстрела в Ленинском районе Донецка. Фото: Алексей Кулемзин

Ленинский район оккупированного Донецка попал под обстрел сегодня днем. Есть попадание и жертвы.



По данным «СЦКК ДНР», в 13:00 по местному времени (12:00 по Киеву) по Ленинскому району было выпущено из РСЗО три ракеты.



Судя по кадрам очевидцев, попадание произошло во дворах в районе цирка «Космос» и здания «Рембыттехники».



Глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что два человека погибли и трое ранены.



В своем телеграм-канале Кулемзин опубликовал фотографии последствия удара. Видно, что попадание пришлось по административному зданию.

Также в результате удара выбиты стекла в близлежащих жилых домах.

Спустя несколько минут Кулемзин все эти фотографии удалил.



По оценке «Новостей Донбасса», удар пришелся по зданию по адресу Ленинский проспект, 2б. Нам не удалось найти информацию в открытых источниках о том, что именно сейчас находится в этом здании.