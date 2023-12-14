Обстріл Донецька: приліт по будівлі в районі цирку «Космос», є жертви

Наслідки обстрілу у Ленінському районі Донецька. Фото: Олексій Кулемзін

Ленінський район окупованого Донецька потрапив під обстріл сьогодні вдень. Є влучання та жертви.



За даними «СЦКК ДНР», о 13:00 за місцевим часом (12:00 за Києвом) по Ленінському району було випущено з РСЗВ три ракети.



Судячи з кадрів очевидців, влучання сталося у дворах у районі цирку «Космос» та будівлі «Ремпобуттехніки».



Голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін повідомив, що двоє людей загинули і троє поранені.



У своєму телеграм-каналі Кулемзін опублікував фотографії наслідків удару. Видно, що влучання сталося в адміністративну будівлю.

Також внаслідок удару вибито скління у прилеглих житлових будинках.

Через кілька хвилин Кулемзін усі ці фотографії видалив.

За оцінкою «Новин Донбасу», удар нанесено по будівлі за адресою Ленінський проспект, 2б. Нам не вдалося знайти інформацію у відкритих джерелах про те, що саме зараз знаходиться у цій будівлі.