Япония ввела санкции против 57 российских компаний

Правительство Японии в пятницу, 15 декабря, ввело новые ограничительные меры в отношении России за ее войну против Украины, пишет «Інформаційний Спротив».



Отмечается, что официальный Токио добавил в свой санкционный список еще 57 компаний из России и шесть компаний из Объединенных Арабских Эмиратов, Армении, Сирии и Узбекистана.



В целом, Япония наложила запрет на экспорт для 494 российских компаний, 27 белорусских и еще шести из других стран.



Токио уже заморозил ряд активов русских физических и юридических лиц, также запретил экспорт продуктов русским военным компаниям и экспорт строительных и инженерных услуг.



Новые санкции вступят в силу 22 декабря для российских компаний и 27 декабря – для других компаний. Напомним, Украина получит от Японии новый пакет финансовой помощи в размере $5,5 миллиардов.