Японія ввела санкції проти 57 російських компаній

Уряд Японії у п'ятницю, 15 грудня, запровадив нові обмежувальні заходи щодо Росії за її війну проти України, пише «Інформаційний Спротив».



Зазначається, що офіційний Токіо додав до свого списку санкцій ще 57 компаній з Росії і шість компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів, Вірменії, Сирії та Узбекистану.



Загалом Японія наклала заборону на експорт для 494 російських компаній, 27 білоруських та ще шести з інших країн.



Токіо вже заморозив ряд активів російських фізичних та юридичних осіб, також заборонив експорт товарів російським військовим компаніям та експорт будівельних та інженерних послуг.



Нові санкції набудуть чинності 22 грудня для російських компаній та 27 грудня – для інших компаній. Нагадаємо, Україна отримає від Японії новий пакет фінансової допомоги у розмірі 5,5 мільярдів доларів.