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Россияне атаковали Херсон: есть раненые среди мирного населения

16 декабря 2023, 09:20

Россияне атаковали Херсон: есть раненые среди мирного населения

В результате «прилетов» по Херсону пострадало трое людей. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«У 55-летнего мужчины ранение конечностей. У 51-летнего горожанина осколочная травма головы. Также было попадание вблизи инфраструктурного объекта. Имеются повреждения помещений», — написал Прокудин.

Он также добавил, что в Степановке обломки упали вблизи медучреждения. Ранение получил врач, находившийся на рабочем месте. Дарьевку оккупанты атаковали «шахедами». Обошлось без жертв.

Напомним, российские войска ночью 13 декабря обстреляли село Миролюбовка Херсонского района. Под завалами частного дома погибла 63-летняя женщина. 

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