Росіяни атакували Херсон: є поранені серед мирного населення

Внаслідок «прильотів» по Херсону постраждало троє людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.



«У 55-річного чоловіка поранення кінцівок. У 51-річного містянина осколкова травма голови. Також було влучання поблизу інфраструктурного об’єкта. Є пошкодження приміщень», - написав Прокудін.



Він також додав, що у Степанівці уламки впали поблизу медзакладу. Поранення отримав лікар, який перебував на робочому місці. Дар'ївку окупанти атакували «шахедами». Обійшлося без жертв.



Нагадаємо, російські війська вночі 13 грудня обстріляли село Миролюбівка Херсонського району. Під завалами приватного будинку загинула 63-річна жінка.