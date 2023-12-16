С понедельника, 18 декабря, заработает система компенсации поездок из-за вынужденных пересадок на станции метро «Лыбидская», проезд будет стоить не больше 8 гривен. Об этом заявили в столичном метрополитене.



Стоимость останется такой же, как до ремонта синей ветки. Город компенсирует проезд во временных маршрутах №2-М, 60, 43-К и дополнительные поездки в метро на «синей» ветке.



«Например, если воспользоваться автобусом 2-м с Теремков до Лыбидской, а затем доехать в центр на метро – одна из двух потраченных поездок вернется на карту. Даже за 2 или 3 вынужденные пересадки, все равно оплачиваете только одну поездку», — сообщили в руководстве метрополитена.



Но время в пути не должно превышать 2 часов, чтобы компенсация сработала. Она действует для пластиковой и цифровой карты и QR-билетов, созданных из поездок.



Карту нужно валидировать в наземном транспорте и метро во время каждой пересадки, как обычно. Поездки за вынужденные пересадки возвращаются на карту следующего дня.



Компенсация будет действовать, пока будет продолжаться ремонт между станциями «Демеевская» и «Лыбидская». Ранее полиция Киева провела обыски в «Киевском метрополитене», «Метрострое» и структурных подразделениях КГГА.



Они прошли в рамках уголовного производства по квалификации «Служебная халатность», которая привела к остановке движение между станциями «Теремки» и «Лыбедская».