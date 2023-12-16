З понеділка, 18 грудня, запрацює система компенсації поїздок через вимушені пересадки на станції метро «Либідська», проїзд коштуватиме не більше 8 гривень. Про це заявили у столичному метрополітені.



Вартість залишиться такою самою, як до ремонту «синьої» гілки. Місто компенсує проїзд у тимчасових маршрутах №2-М, 60, 43-К та додаткові поїздки в метро на «синій» гілці.



«Наприклад, якщо скористатися автобусом 2-м із Теремків до Либідської, а потім доїхати до центру на метро – одна з двох витрачених поїздок повернеться на карту. Навіть за 2 або 3 вимушені пересадки все одно оплачуєте лише одну поїздку», — повідомили у керівництві метрополітену.



Але час у дорозі не повинен перевищувати 2 години, щоб компенсація спрацювала. Вона діє для пластикової та цифрової карти та QR-квитків, створених з поїздок.



Карту потрібно валідувати у наземному транспорті та метро під час кожної пересадки, як завжди. Поїздки за вимушені пересадки повертаються на карту наступного дня.



Компенсація діятиме, поки триватиме ремонт між станціями «Деміївська» та «Либідська». Раніше поліція Києва провела обшуки у «Київському метрополітені», «Метробуді» та структурних підрозділах КМДА.



Вони пройшли в рамках кримінального провадження з кваліфікації «Службова недбалість», яка призвела до зупинки руху між станціями «Теремки» та «Либідська».