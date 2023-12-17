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Оккупанты не прекращали обстрел населенных пунктов Донбасса за прошедшие сутки — ОВА

17 декабря 2023, 11:33

Оккупанты не прекращали обстрел населенных пунктов Донбасса за прошедшие сутки — ОВА

Непрекращающиеся обстрелы Донецкой области россиянами становятся причинами разрушений, гибели и ранения людей. Фото: Донецкая ОВА Непрекращающиеся обстрелы Донецкой области россиянами становятся причинами разрушений, гибели и ранения людей. Фото: Донецкая ОВА

Об оперативной ситуации по Донецкой области по состоянию на утро 17 декабря сообщил и.о. главы Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз.

Отмечается, что на Волновахском направлении дважды обстреляна Новоукраинка Угледарской громады.

На Донецком направлении россияне семь раз обстреляли Кураховскую громаду: в Курахово ранен один человек, повреждены четыре многоэтажки, восемь частных домов, заведение культуры и промзона; в Веселом Гае ранен один человек; в Остром повреждены два дома. 

В Гродовской громаде повреждены три дома в Прогрессе. Под огнем россиян оказались Красногоровка, Новомихайловка и Константиновка Марьинской громады.

На Горловском направлении в Ильиновке один человек погиб и один ранен.  

В Северном Торецкой громады повреждены две многоэтажки и один частный дом.  

В Часовоярской громаде повреждены два дома и три хозяйственные постройки. В Константиновке повреждено складское помещение.

На Лисичанском направлении обстреляны Северск и Торское Лиманской громады.

Всего за сутки россияне убили одного жителя Донбасса, ранили троих, говорится в сообщении и.о. главы Донецкой ОВА.

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