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Окупанти не припиняли обстріл населених пунктів Донбасу минулої доби — ОВА

17 грудня 2023, 11:33

Окупанти не припиняли обстріл населених пунктів Донбасу минулої доби — ОВА

Безперервні обстріли Донецької області росіянами стають причинами руйнувань, загибелі та поранення людей. Фото: Донецька ОВА Безперервні обстріли Донецької області росіянами стають причинами руйнувань, загибелі та поранення людей. Фото: Донецька ОВА

Про оперативну ситуацію в Донецькій області станом на ранок 17 грудня повідомив в.о. голови Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

Зазначається, що на Волноваському напрямі двічі обстріляно Новоукраїнку Вугледарської громади.

На Донецькому напрямку росіяни сім разів обстріляли Курахівську громаду: у Кураховому поранено одну людину, пошкоджено чотири багатоповерхівки, вісім приватних будинків, заклад культури та промзона; у Веселому Гаї поранено одну людину; в Гострому пошкоджено два будинки.

У Гродівській громаді пошкоджено три будинки у Прогресі. Під вогнем росіян опинилися Красногорівка, Новомихайлівка та Костянтинівка Мар'їнської громади.

На Горлівському напрямку в Іллінівці одна людина загинула та одна поранена.

У Північному Торецькій громаді пошкоджено дві багатоповерхівки та один приватний будинок.

У Часовоярській громаді пошкоджено два будинки та три господарські будівлі. У Костянтинівці пошкоджено складське приміщення.

На Лисичанському напрямку обстріляно Сіверськ та Торське Лиманське громади.

За добу росіяни вбили одного жителя Донбасу, поранили трьох, йдеться в повідомленні в.о. голови Донецької ОВА.

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