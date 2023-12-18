На Харьковщине во дворе дома подорвался мужчина — ОВА

Житель с. Глушковка Купянского района Харьковской области госпитализирован с ранениями, полученными в результате детонации неустановленного взрывного устройства. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

«Около 14:30 в с. Глушковка Купянского района в собственном дворе на неизвестном взрывном устройстве подорвался мужчина 1994 г.р. Пострадавшего с акубаротравмой и ранением обеих кистей доставили в больницу. Состояние – средней тяжести», — написал Синегубов в своем телеграм-канале.

Он сообщил также, что в минувшие сутки Петропавловка подверглась вражеским авиаударам, а более 20 населенных пунктов Чугуевского и Купянского районов области — артиллерийским и минометным обстрелам. В частности, в результате вражеских обстрелов Волчанска было повреждено здание аграрного предприятия. Потерпевших нет.

Ранее сообщалось, что вокруг Купянска в Харьковской области строят кольцевую оборону.