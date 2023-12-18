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На Харківщині у дворі будинку підірвався чоловік — ОВА

18 грудня 2023, 09:30

На Харківщині у дворі будинку підірвався чоловік — ОВА

Мешканеця с. Глушківка Куп'янського району Харківської області госпіталізовано з пораненнями, отриманими внаслідок детонації невстановленого вибухового пристрою. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Близько 14:30 у с. Глушківка Куп'янського району у власному дворі на невідомому вибуховому пристрої підірвався чоловік 1994 р.н. Потерпілого з акубаротравмою та пораненням обох кистей доправили до лікарні. Стан — середньої тяжкості», — написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби Петропавлівка зазнала ворожих авіаударів, а понад 20 населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів області — артилерійські та мінометні обстріли. Зокрема, внаслідок ворожого обстрілу Волчанська було пошкоджено будівлю аграрного підприємства. Потерпілих нема.

Раніше повідомлялося, що навколо Куп'янська на Харківщині будують кільцеву оборону.

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