Без света на оккупированном Донбассе остаются более 200 тысяч абонентов

Из-за неблагоприятной погоды на данный момент обесточено 138 тысяч абонентов на подконтрольной РФ части Донецкой области. Об этом сообщил глава «ДНР» Денис Пушилин.

В Луганской области без электроснабжения 72 468 абонента в 173 населенных пунктах, отмечает «МЧС ЛНР».

Кроме того, на Луганщине отключено 13 насосных станций — без водоснабжения 30186 абонентов в 13 населенных пунктах.

Напомним, 15 декабря сообщалось, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областях 133 469 тысяч абонентов были лишены электричества из-за непогоды.

«Неблагоприятные погодные условия приводят к новым отключениям электроэнергии. Оледенение продолжается, нередко ветви деревьев падают на уже отремонтированные линии электропередачи, вновь повреждая их», — констатировали в Минугля «ДНР».