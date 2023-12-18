Без світла на окупованому Донбасі залишаються понад 200 тисяч абонентів

Через несприятливу погоду наразі знеструмлено 138 тисяч абонентів на підконтрольній РФ частині Донецької області. Про це повідомив голова «ДНР» Денис Пушилін.

У Луганській області без електропостачання 72 468 абонентів у 173 населених пунктах, зазначає «МНС ЛНР».

Крім того, на Луганщині відключено 13 насосних станцій — без водопостачання 30186 абонентів у 13 населених пунктах.

Нагадаємо, 15 грудня повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областях 133 469 тисяч абонентів було позбавлено електрики через негоду.

«Несприятливі погодні умови призводять до нових відключень електроенергії. Зледеніння триває, нерідко гілки дерев падають на вже відремонтовані лінії електропередачі, знову ушкоджуючи їх», — констатували у Мінвугілля «ДНР».