В селах на Авдеевском направлении остается около 30 семей с детьми

В Донецкой области полицейские проводит работу по эвакуации жителей сел на авдеевском направлении, в которых остается около 30 семей с детьми. Об этом сообщает Краматорское РУ полиции.

«На днях сотрудники превенции посетили жителей Ильиновского общества, предлагая помощь в выезде и размещении для проживания. Цель — обезопасить от постоянных обстрелов местные семьи, в первую очередь те, в которых воспитываются несовершеннолетние», — говорится в сообщении

Романовка, Старая Николаевка и Заря являются ближайшими к Авдеевке населенными пунктами Краматорского района. В частности, до поселка Очеретино здесь около 5 км, артиллерийскую канонаду по тому направлению можно слышать почти круглосуточно. Время от времени «прилетает» и по территории этих трех сел.

Несмотря на постоянную опасность, в населенных пунктах остается немало семей, среди них 32 имеют воспитание детей. Вопрос их безопасности является одной из главных задач для полицейских Константиновки, обслуживающей данную территорию.



В полиции доюавляют, что сейчас с помощью волонтерских организаций семьи из Донбасса размещаются в шелтерах города Киев и Киевской области. Взрослым предоставляется бесплатное жилье, социальные выплаты и гуманитарная помощь, детям все условия для развития и обучения.

Для этого нужно выехать в эвакуационный рейс или обратиться в полицейских, которые вывезут с помощью служебного транспорта.

При необходимости эвакуации жителям Константиновской и Ильиновской территориальных общин следует обращаться в Отдел полиции №2 (Константиновка) Краматорского РУП Донецкой области:

(095) 810-74-00 (дежурная часть)

(095) 407-60-16 (ювенальная превенция)