У селах на Авдіївському напрямку залишається близько 30 сімей з дітьми

На Донеччині поліцейські проводить роботу з евакуації мешканців сіл на авдіївському напрямку, в яких залишається близько 30 сімей з дітьми. Про це повідомляє Краматорське РУ поліції.

«Днями співробітники превенції відвідали мешканців Іллінівського товариства, пропонуючи допомогу у виїзді та розміщенні для проживання. Мета — убезпечити від постійних обстрілів місцеві сім'ї, насамперед ті, у яких виховуються неповнолітні», — йдеться у повідомленні.

Романівка, Стара Миколаївка та Зоря є найближчими до Авдіївки населеними пунктами Краматорського району. Зокрема, до селища Очеретине тут близько 5 км, артилерійську канонаду в цьому напрямку можна чути майже цілодобово. Іноді «прилітає» і територією цих трьох сіл.

Незважаючи на постійну небезпеку, у населених пунктах залишається чимало сімей, серед них 32 мають дітей. Питання їх безпеки є одним із головних завдань для поліцейських Костянтинівки, яка обслуговує цю територію.



У поліції доводять, що зараз за допомогою волонтерських організацій сім'ї з Донбасу розміщуються у шелтерах міста Київ та Київської області. Дорослим надається безкоштовне житло, соціальні виплати та гуманітарна допомога, дітям всі умови для розвитку та навчання.

Для цього потрібно виїхати в евакуаційний рейс або звернутися до поліцейських, які вивезуть за допомогою службового транспорту.

За необхідності евакуації мешканцям Костянтинівської та Іллінівської територіальних громад слід звертатися до Відділу поліції №2 (Костянтинівка) Краматорського РУП Донецької області:

(095) 810-74-00 (чергова частина)

(095) 407-60-16 (ювенальна превенція)