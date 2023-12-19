Оккупантов массово косит «мышиная лихорадка» на Купянском направлении

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что в подразделениях российской оккупационной армии растет недовольство из-за ненадлежащего обеспечения зимними вещами и полного отсутствия медицинской помощи, что привело к вспышке «мышиной лихорадки».



На Купянском направлении во многих российских подразделениях зафиксирована вспышка так называемой «мышиной лихорадки».



«Симптомы мышиной лихорадки включают сильную головную боль, рост температуры тела до 40 градусов, сыпь и покраснение, снижение давления, кровоизлияния в глазах, тошноту, рвоту по несколько раз в день», — отмечают в ГУР.



Жалобы на лихорадку от личного состава российской армии, задействованного в войне против Украины, командование проигнорировало, расценив их как очередное проявление уклонения от участия в боевых действиях.



К тому же на первом этапе «мышиная лихорадка» напоминает обычный грипп. В итоге – «мышиная лихорадка» значительно снизила боеспособность россиян.



Напомним, украинские пограничники с помощью ударного дрона сожгли блиндаж и военную технику российских оккупантов вблизи Купянска Харьковской области.