Окупантів масово косить «мишача лихоманка» на Куп'янському напрямку

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що в підрозділах російської окупаційної армії зростає невдоволення через неналежне забезпечення зимовими речами та повну відсутність медичної допомоги, що призвело до спалаху «мишачої лихоманки».



На Куп'янському напрямі у багатьох російських підрозділах зафіксовано спалах так званої «мишачої лихоманки».



«Симптоми мишачої лихоманки включають сильний головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипання та почервоніння, зниження тиску, крововиливу в очах, нудоту, блювання по кілька разів на день», — зазначають у ГУР.



Скарги на лихоманку від особового складу російської армії, залученого у війні проти України, командування проігнорувало, розцінивши їх як черговий вияв ухилення від участі у бойових діях.



До того ж на першому етапі «мишача лихоманка» нагадує звичайний грип. У результаті хвороба значно знизила боєздатність росіян.



Нагадаємо, українські прикордонники за допомогою ударного дрона спалили бліндаж та військову техніку російських окупантів поблизу Куп'янська Харківської області.