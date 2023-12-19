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Окупантів масово косить «мишача лихоманка» на Куп'янському напрямку

19 грудня 2023, 11:59

Окупантів масово косить «мишача лихоманка» на Куп'янському напрямку

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що в підрозділах російської окупаційної армії зростає невдоволення через неналежне забезпечення зимовими речами та повну відсутність медичної допомоги, що призвело до спалаху «мишачої лихоманки».

На Куп'янському напрямі у багатьох російських підрозділах зафіксовано спалах так званої «мишачої лихоманки».

«Симптоми мишачої лихоманки включають сильний головний біль, зростання температури тіла до 40 градусів, висипання та почервоніння, зниження тиску, крововиливу в очах, нудоту, блювання по кілька разів на день», — зазначають у ГУР.

Скарги на лихоманку від особового складу російської армії, залученого у війні проти України, командування проігнорувало, розцінивши їх як черговий вияв ухилення від участі у бойових діях.

До того ж на першому етапі «мишача лихоманка» нагадує звичайний грип. У результаті хвороба значно знизила боєздатність росіян.

Нагадаємо, українські прикордонники за допомогою ударного дрона спалили бліндаж та військову техніку російських окупантів поблизу Куп'янська Харківської області.

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втрати Росії втрати окупантів мишача лихоманка

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