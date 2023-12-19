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Зеленский: Трек обмена пленных работает, но замедлился по конкретным причинам со стороны РФ

19 декабря 2023, 20:23

Зеленский: Трек обмена пленных работает, но замедлился по конкретным причинам со стороны РФ

Трек обмена пленных работает, но замедлился по конкретным причинам со стороны РФ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, 19 декабря.

«Не могу вам сказать, что усложнило этот процесс. Будет не очень этично. Вы правы, процесс усложнен. Может, действительно мало коммуницирует власть, я передам эту информацию омбудсмену Лубинцу, руководителю ГУР Буданову, чтобы они все-таки коммуницировали, было более ясно родным и близким. Я понимаю их боль. Этот трек работает, он действительно замедлился из-за причин со стороны РФ, но есть очень конкретные эти причины», — сказал Зеленский.

«Сейчас работают над достаточно неплохим количеством наших парней, чтобы их вернуть. Дай Бог получится», — сказал он.

Также глава государства отметил, что Украине удается возвращать депортированных РФ украинских детей.

«Про трек с детьми. Маленькое количество, но, тем не менее, понемногу возвращаются. Тут помогают нам Катар», — подчеркнул он.
Говоря о теме захваченных россиянами крымчан, Зеленский сказал, что «это сложная история».

«Здесь нет за что поблагодарить международные организации. Они ничего сделать не смогли. Я очень много работал над этим вопросом с президентом Турции Эрдоганом. Пока что результат уважаемый президент Эрдоган не показал. Относительно всех пленных, что были на территории Крыма», — заявил Зеленский.

Также он сообщил, что отдельно Украина работает со Швейцарией, Норвегией и некоторыми арабскими странами, чтобы вернуть украинских людей.

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