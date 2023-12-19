Зеленський: Трек обміну полонених працює, але сповільнився з конкретних причин з боку РФ

Трек обміну полонених працює, але сповільнився з конкретних причин із боку РФ. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції, 19 грудня.

«Не можу сказати, що ускладнило цей процес. Буде не дуже етично. Ви маєте рацію, процес ускладнений. Може, справді мало комунікує влада, я передам цю інформацію омбудсмену Лубинцю, керівнику ГУР Буданову, щоб вони таки комунікували, було більш ясно рідним та близьким. Я розумію їхній біль. Цей трек працює, він справді сповільнився через причини з боку РФ, але є дуже конкретні ці причини», - сказав Зеленський.

«Зараз працюють над досить непоганою кількістю наших хлопців, щоби їх повернути. Дай Бог вийде», - сказав він.

Також глава держави зазначив, що Україні вдається повертати депортованих РФ українських дітей.

«Про трек із дітьми. Невелика кількість, але потроху повертаються. Тут допомагають нам Катар», - наголосив він.

Говорячи про тему захоплених росіянами кримчан, Зеленський сказав, що це складна історія.

«Тут нема за що подякувати міжнародним організаціям. Вони нічого вдіяти не змогли. Я дуже багато працював над цим питанням із президентом Туреччини Ердоганом. Поки що результату шановний президент Ердоган не показав. Щодо всіх полонених, що були на території Криму», - заявив Зеленський.

Також він повідомив, що окремо Україна працює зі Швейцарією, Норвегією та деякими арабськими країнами, щоб повернути українських людей.