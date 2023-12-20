В результате обстрела Харьковщины пострадала женщина

Российские оккупанты вчера утром, 19 декабря, обстреляли Харьковскую область. Из-за российской атаки пострадала местная жительница, также поврежден жилой дом. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«В 11:36 в результате вражеского обстрела пгт Купянск-Узловой ранения получила 55-летняя гражданская женщина. Госпитализирован в среднем состоянии. Поврежден дом», — рассказал он.



Кроме того, по информации Синегубова, в 11:41 в результате обстрела села Подолы Купянского района разрушены частный дом и хозяйственные постройки.



Также россияне атаковали пгт Купянск-Узловой в 12:07, поврежден частный дом.



Напомним, оккупационные войска 18 декабря обстреляли Купянск Харьковской области. В результате атаки один местный житель получил ранения.