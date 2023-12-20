Внаслідок обстрілу Харківщини постраждала жінка

Російські окупанти вчора вранці 19 грудня обстріляли Харківську область. Через російську атаку постраждала місцева мешканка, також пошкоджено житловий будинок. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«О 11:36 внаслідок ворожого обстрілу смт Куп'янськ-Вузловий поранення отримала 55-річна цивільна жінка. Госпіталізований у середньому стані. Пошкоджено будинок», — розповів він.



Крім того, за інформацією Синєгубова, об 11:41 внаслідок обстрілу села Подоли Куп'янського району зруйновано приватний будинок та господарські споруди.



Також росіяни атакували смт Куп'янськ-Вузловий о 12:07, пошкоджено приватний будинок.



Нагадаємо, окупаційні війська 18 грудня обстріляли Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки один місцевий житель отримав поранення.