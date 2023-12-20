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«ДНР»: в оккупированном Донецке в результате обстрела погиб один человек, еще 15 — получили ранения

20 декабря 2023, 09:20

«ДНР»: в оккупированном Донецке в результате обстрела погиб один человек, еще 15 — получили ранения

Во временно оккупированном Донецке за минувшие сутки, 19 декабря, в нескольких районах произошли обстрелы. В результате чего пострадали 15 человек, известно об одном погибшем. Об этом сообщили в сепаратистском Совместном центре контроля и координации (СЦКК) «ДНР».

«По оперативным линиям Представительства «ДНР» в СЦКК поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц за 19 декабря: в Киевском районе по ул. Артема, 144 погиб мужчина 1952 года рождения», — говорится в сообщении.

Таким образом, по информации оккупационных властей, общее количество жертв среди гражданских лиц за 19 декабря составило 16 человек (1 погиб, 15 ранены). 

Напомним, 19 декабря так называемый мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал об обстрелах в городе. 

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