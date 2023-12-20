«ДНР»: в окупованому Донецьку внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще 15 — отримали поранення

У тимчасово окупованому Донецьку минулої доби, 19 грудня, у кількох районах сталися обстріли. Внаслідок чого постраждали 15 людей, відомо про одного загиблого. Про це повідомили у сепаратистському Спільному центрі контролю та координації (СЦКК) «ДНР».



«За оперативними лініями Представництва «ДНР» до СЦКК надійшла додаткова інформація про жертв серед цивільних осіб за 19 грудня: у Київському районі на вул. Артема, 144, загинув чоловік 1952 року народження», — йдеться в повідомленні.



Таким чином, за інформацією окупаційної влади, загальна кількість жертв серед цивільних осіб за 19 грудня становила 16 осіб (1 загинула, 15 поранено).

Нагадаємо, 19 грудня так званий мер Донецька Олексій Кулемзін розповів про обстріл у місті.