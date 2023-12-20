Оккупанты в Кураховской громаде обстреляли промзону, в Часовоярской — повредили жилые дома

Оккупанты обстреляли Донетчину . Фото: Игорь Мороз

Оккупационные войска РФ обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. Так, семь громад области попали под российскую атаку – Марьинская, Кураховская, Часовоярская, Соледарская, Северская, Звановская и Лиманская. В результате обстрелов есть значительные повреждения. Об этом сообщил и.о главы Донецкой ОВА Игорь Мороз.



По информации Мороза, ситуация в регионе следующая:



На Донецком направлении в Марьинской громаде в Красногоровке ранен человек и поврежден дом, обстреляны Новомихайловка и Парасковеевка. В Кураховской громаде в зоне поражения промышленная зона.



На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждены 4 частных дома, 1 многоэтажка и 1 промышленное здание. В Соледарской громаде обстреляны Раздолевка и Миньковка.



На Лисичанском направлении под огнем три улицы Серебрянки Северской громады, Переездное Звановской громады, а также Торское и Заречное Лиманской громады.



Напомним, оккупационные войска вновь атаковали ряд населенных пунктов Донецкой область, ранив при этом одного мирного жителя Донбасса в Красногоровке.