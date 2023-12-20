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Окупанти у Курахівській громаді обстріляли промзону, у Часовоярській — пошкодили житлові будинки

20 грудня 2023, 10:59

Окупанти у Курахівській громаді обстріляли промзону, у Часовоярській — пошкодили житлові будинки

Окупанти обстріляли Донеччину. Фото: Ігор Мороз Окупанти обстріляли Донеччину. Фото: Ігор Мороз

Окупаційні війська РФ обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Так, сім громад області потрапили під російську атаку – Мар'їнську, Курахівську, Часовоярську, Соледарську, Сіверську, Званівську та Лиманську. Внаслідок обстрілів є значні пошкодження. Про це повідомив в.о. голови Донецької ОВА Ігор Мороз.

За інформацією Мороза, ситуація в регіоні така:

На Донецькому напрямку у Мар'їнській громаді у Красногорівці поранено людину і пошкоджено будинок, обстріляні Новомихайлівка і Парасковіївка. У Курахівській громаді в зоні ураження промзона.

На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджені 4 приватні будинки, 1 багатоповерхівка і 1 промислова будівля. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Міньківка.

На Лисичанському напрямку під вогнем три вулиці Серебрянки Сіверської громади, Переїзне Званівської громади, а також Торське і Зарічне Лиманської громади.

Нагадаємо, окупаційні війська знову атакували низку населених пунктів Донецької області , поранивши при цьому одного мирного жителя Донбасу в Красногорівці.

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