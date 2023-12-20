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В Луганске открывают гипермаркет в помещении захваченного Metro

20 декабря 2023, 13:17

В Луганске открывают гипермаркет в помещении захваченного Metro

В Луганске открывают гипермаркет в помещении захваченного Metro. Фото: «ЛИЦ» В Луганске открывают гипермаркет в помещении захваченного Metro. Фото: «ЛИЦ»

В оккупированном Россией Луганске 21 декабря состоится открытие гипермаркета «Манго». Магазин расположен в захваченном помещении международной торговой сети Metro.

Собственником бренда гипермаркета «Манго» является зарегистрированное в захваченном Луганске по российским законам общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания „Вояж“». Этому же ООО принадлежит сеть супермаркетов «Матрешка», магазины которой работают в городах на оккупированной Луганщине.



«Манго» находится в Луганске на улице Линева, 120 в помещении, которое согласно украинским законам принадлежит украинскому подразделению международной торговой сети Metro. После захвата Луганска боевиками «ЛНР» в 2014 года Metro потеряла контроль над своим магазином. В 2015 году «ЛНР» признала здание гипермаркета «бесхозным» и присвоила помещение себе. С тех пор торговый центр простаивал, в «ЛНР» говорили, что здание было повреждено обстрелами в 2014-м.



«В 2021 году нами был заключен договор аренды данного торгового центра — с этого периода мы активно занимаемся восстановлением этого объекта. Были проведены работы по ремонту кровли, фасада здания, парковки, асфальтного покрытия, нанесения разметки, также внутренние отделочные работы помещения, в том числе коммуникации, <…> Объем инвестиций составил в районе 250 млн рублей», — приводит слова генерального директора „Транспортной компании „Вояж“» Ольги Гончарук российское агентство ТАСС.

«Манго» станет первым продуктовым гипермаркетом, открывшимся на оккупированной Луганщине за почти что 10 лет войны на Донбассе.



ООО «Транспортная компания «Вояж» является участником свободной экономической зоны (СЭЗ), которую учредила Россия на оккупированных территориях востока и юга Украины. Предприятия на территории СЭЗ на 10 лет освобождаются от уплаты налога на имущество организаций, на три года — от уплаты земельного налога. Также предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов и т. д.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц РФ учредителями ООО «Транспортная компания «Вояж» являются луганские предприниматели Светлана Котковец, Анастасия Котковец, Виталий Шевляков.

Светлана Котковец известна тем, что еще при Украине владела ООО «Любава-Плюс», которое выпускало в Луганске майонез и соусы под торговой маркой «Любава». После 2014 года «Любава-Плюс» продолжила деятельность в Луганске, платя налоги в «бюджет ЛНР». В 2022 году предприятие было перерегистрировано по российским законам.

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