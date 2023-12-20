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У Луганську відкривають гіпермаркет у приміщенні захопленого Metro

20 грудня 2023, 13:17

У Луганську відкривають гіпермаркет у приміщенні захопленого Metro

У Луганську відкривають гіпермаркет у приміщенні захопленого Metro. Фото: «ОСОБИ» У Луганську відкривають гіпермаркет у приміщенні захопленого Metro. Фото: «ОСОБИ»

В окупованому Росією Луганську 21 грудня відбудеться відкриття гіпермаркету «Манго». Магазин розташований у захопленому приміщенні міжнародної торгової мережі Metro.

 Власником бренду гіпермаркету «Манго» є зареєстроване у захопленому Луганську за російськими законами товариство з обмеженою відповідальністю «Транспортна компанія «Вояж». Цьому ж ТОВ належить мережа супермаркетів «Матрьошка», магазини якої працюють у містах на окупованій Луганщині.



«Манго» знаходиться у Луганську на вулиці Ліньова, 120 у приміщенні, яке згідно українських законів належить українському підрозділу міжнародної торгової мережі Metro. Після захоплення Луганська бойовиками «ЛНР» у 2014 році Metro втратила контроль над своїм магазином. У 2015 році «ЛНР» визнала будівлю гіпермаркету непотрібною та привласнила приміщення собі. З того часу торговий центр простоював, у «ЛНР» говорили, що будівля була пошкоджена обстрілами в 2014-му році.



«В 2021 році нами було укладено договір оренди даного торгового центру — з цього періоду ми активно займаємося відновленням цього об'єкту. Були проведені роботи з ремонту покрівлі, фасаду будівлі, паркування, асфальтного покриття, нанесення розмітки, а також внутрішні оздоблювальні роботи приміщення, у тому числі комунікації, <…> Обсяг інвестицій склав у районі 250 млн рублів», — наводить слова генерального директора «Транспортної компанії «Вояж» Ольги Гончарук російське агентство ТАСС.

 «Манго» стане першим продуктовим гіпермаркетом, що відкрився на окупованій Луганщині майже за 10 років війни на Донбасі.



ТОВ «Транспортна компанія «Вояж» є учасником вільної економічної зони (ВЕЗ), яку заснувала Росія на окупованих територіях сходу та півдня України. Підприємства біля ВЕЗ на 10 років звільняються від сплати податку майно організацій, три роки — від сплати земельного податку. Також передбачено знижені тарифи страхових внесків тощо.

 Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ, засновниками ТОВ «Транспортна компанія «Вояж» є луганські підприємці Світлана Котковець, Анастасія Котковець, Віталій Шевляков.

 Світлана Котковець відома тим, що ще за України володіла ТОВ «Любава-Плюс», яке випускало у Луганську майонез та соуси під торговою маркою «Любава». Після 2014 року «Любава-Плюс» продовжила діяльність у Луганську, сплачуючи податки до «бюджету ЛНР». В 2022 році підприємство було перереєстровано за російськими законами.

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